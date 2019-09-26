Аварийный дом на Лиговском проспекте реконструируют под апарт-отель

Ввести в эксплуатацию комплекс планируют в августе будущего года.

В 2022 году в Петербурге может появиться комплекс апартаментов в честь балерины Матильды Кшесинской. Об этом сообщили на сайте Российского фонда коллективных инвестиций "Рентавед".

Апарт-отель расположится в четырёхэтажном доме, построенном в 1897 году на Лиговском проспекте, 141 лит. Б. Площадь составил более 650 тыс. кв. метров. Сообщается, что в помещении можно приобрести жилье для себя – стоимость одного квадратного метра оценивается от 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что стали известны новые подробности вырубки участка леса у Пулковского парка.

Фото: Piter.TV