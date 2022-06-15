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Здание на Прилукской восстановят после сноса в границах 1917 года
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Здание на Прилукской восстановят после сноса в границах 1917 года

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Изначально планировалось сохранить двухэтажное здание и провести его реконструкцию.

Здание на Прилукской улице, 28, снесенное застройщиком "Эльба", будет восстановлено в границах 1917 года. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил гендиректор компании-застройщика Николай Ермаков.

По словам Ермакова, изначально планировалось сохранить двухэтажное здание и провести его реконструкцию. Однако, аварийность увеличилась до такой степени, что его необходимо было разобрать во избежание несчастных случаев.

Сейчас разработан проект, здание будет воссоздано в границах 1917 года.

Фото: предоставлено застройщиком

Теги: прилукская улица, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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