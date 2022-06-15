Здание на Прилукской восстановят после сноса в границах 1917 года

Изначально планировалось сохранить двухэтажное здание и провести его реконструкцию.

Здание на Прилукской улице, 28, снесенное застройщиком "Эльба", будет восстановлено в границах 1917 года. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил гендиректор компании-застройщика Николай Ермаков.

По словам Ермакова, изначально планировалось сохранить двухэтажное здание и провести его реконструкцию. Однако, аварийность увеличилась до такой степени, что его необходимо было разобрать во избежание несчастных случаев.

Сейчас разработан проект, здание будет воссоздано в границах 1917 года.

Фото: предоставлено застройщиком