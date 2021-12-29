В Петербурге восстанавливают документы ленинградца, умершего 16 лет назад. Он нашелся во Львове живым

Мужчина жил без документов много лет.

На Украине нашелся гражданин СССР, который в родном Петербурге считался мертвым. Уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова занимается его "воскрешением" по документам, рассказала пресс-служба.

Мужчина пришел в Генеральное консульство России во Львове в конце лета 2021 года. Он рассказал о том, что проживает на территории Украины нелегально, но с документами есть проблема: у него до сих пор паспорт образца 1974-го года. Гражданину 56 лет.

Консульство запросило информацию в петербургском Главке, однако оказалось, что официально мужчина умер 16 лет назад. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, он заполнил опросный лист и написал свою автобиографию. То, что мужчина жив, подтвердили его жена и ребенок.

Стало известно, что Константин родился в Ленинграде. Школу закончить не успел, так как был осужден по статье "хулиганство" и лишения свободы. Затем последовало еще одно заключение за кражу. После проблем с законом в 1993 году он уехал в Украину "по обстоятельствам личного характера". В 2001 году у него родился сын. Последующие 20 лет мужчина прожил "тихо" и каким-то образом без документов. Мать считала Константина мертвым и потому обратилась в суд и сообщила о кончине сына.

Чтобы признать мужчину живым, нужно сначала отменить решение суда о признании его умершим. Для этого нужно приехать в Петербург и подать соответствующий иск. По нынешнему законодательству это невозможно: не пустят на границе.

За делом Константина взялись в аппарате омбудсмена. Прокуратура Невского района согласилась помочь. Надзорное ведомство провело проверку, чтобы подтвердить, что мужчина действительно жив. Ситуацию можно будет разрешить, когда Генконсульство во Львове пришлет необходимые документы.

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