В СЗФО построят первый завод полимерных труб за 1,5 млрд рублей

На данный момент для проекта выбирается участок: завод могут построить как на территории Петербурга, так и в Ленобласти.

Компания "Полипластик" намерена запустить первую в СЗФО производственную площадку по выпуску полимерных труб. Об этом пишет "Ведомости.Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя совета директоров группы Мирона Гориловского.

На данный момент для проекта выбирается участок: завод могут построить как на территории Петербурга, так и в Ленобласти. Общие инвестиции в проект превысят 1,5 млрд рублей. Всего предприятие займётся выпуском более 25 тыс. т готовой продукции для поставок в разные регионы округа. Таким образом, выручка от организации составит 5 млрд рублей в год.

На данный момент компания имеет 15 заводов в России, в цехах которых уже выпущено около 700 тыс. т полимерных труб и колодцев для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, прокладки электросетей и оптико-волоконных кабелей.

Ранее мы сообщили о том, что на месте свалки в Ленобласти построят горнолыжный курорт.

Фото: пресс-служба ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"