Здания завода PepsiCo в Петербурге купил кондитерский производитель "Карат"

В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тысяч м2 и участок в Красногвардейском районе.

Один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания PepsiCo продал завод в Петербурге производителю кондитерских изделий АО "Карат Плюс". Об этом сообщил брокер сделки, компания Colliers.

В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тысяч м2 и участок в Красногвардейском районе. Также среди проданных активов находится здание бывшего сокового завода "Троя-Ультра". Основное производство PepsiCo в Северной столице сосредоточено в промышленной зоне "Парнас".

PepsiCo – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Наиболее популярные бренды — Pepsi, Lay"s, "Домик в деревне", "Агуша".

АО "Карат Плюс" основано 1994 году, основной вид продукции – кремовые торты.

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