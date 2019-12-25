Завод Henkel в Тосно продолжит работу в плановом режиме

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel уведомил правительство Ленобласти о продаже активов в России, в том числе завода в Тосно. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Завод в Тосно будет работать в штатном режиме во время процедуры смены собственника. Также компания сохраняет сотрудников, это более 240 человек.
В портфель брендов Henkel входят Persil, Bref, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, клеи "Момент".
Накануне в Тосно полыхали теплицы на площади 200 "квадратов".
Фото: pexels
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