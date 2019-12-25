Завод Henkel в Тосно продолжит работу в плановом режиме

Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России.

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel уведомил правительство Ленобласти о продаже активов в России, в том числе завода в Тосно. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Завод в Тосно будет работать в штатном режиме во время процедуры смены собственника. Также компания сохраняет сотрудников, это более 240 человек.

В портфель брендов Henkel входят Persil, Bref, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, клеи "Момент".

Накануне в Тосно полыхали теплицы на площади 200 "квадратов".

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