Завершилось расследование дела о гибели женщины после отравления лидокаином

Препарата вкололи очень много во время пластической операции.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о смерти девушки после пластической операции. Трагедия произошла летом 2020 года.

По версии следствия, 29 мая обвиняемые провели потерпевшей пластическую операцию, в ходе которой были допущена допустимая доза лидокаина. Женщину преждевременно выписали из клиники с нетипичным течением послеоперационного периода. Следователи считают, что врачи предвидели возможное ухудшение здоровья пациентки.

Затем по месту жительства последней в связи с ухудшением ее состояния один из фигурантов уголовного дела выполнил потерпевшей минимальную терапию, после чего вновь доставил женщину в помещение клиники, где обвиняемые начали выполнение интенсивной терапии, проведение которой, при имеющихся клинических признаках, было недостаточно. рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Потерпевшую несвоевременно доставили в реанимацию больницы, из-за чего она скончалась от отравления лидокаином.

При осмотре машины одного из фигурантов дела у него обнаружили крупную партию наркотиков. Таким образом, возбуждено сразу два уголовных дела: за оказание услуг, которые повлекли смерть человека по неосторожности, и незаконное хранение запрещенных веществ.

Дело рассмотрит Приморский районный суд.

Фото: Piter.tv