Завершена реконструкция системы освещения в Красногвардейском переулке

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили на объекте 17 современных светодиодных светильников, 15 металлических опор, проложили 1,1 км сетей, подключили оборудование к дистанционной системе управления.

В Приморском районе Петербурга завершилась реконструкция системы освещения в Красногвардейском переулке: на проезжей части стало светлее в 1,4 раза. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили на объекте 17 современных светодиодных светильников, 15 металлических опор, проложили 1,1 км сетей, подключили оборудование к дистанционной системе управления. Линии освещения полностью убраны в землю для снижения вероятности возникновения дефектов сетей. Источники света нового поколения отличаются низким энергопотреблением, надежностью, удобством в эксплуатации.

В 2023 году в Приморском районе планируется завершить строительство освещения в квартале недалеко от станции метро "Беговая".

Ранее на Piter.tv: Строительство освещения на Московском шоссе выполнено на 60%.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению