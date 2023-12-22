Строительная готовность здания составляет более 92%.

В Курортном районе Петербурга завершается строительство детского туберкулезного санатория "Жемчужина". Как рассказал портал "Строительный Петербург", санаторий возводится на Пляжевой улице, д.10 в поселке Ушково.

Санаторий рассчитан на 300 мест. В состав комплекса войдут лечебно-административный корпус, актовый зал, школьный корпус, шесть спальных корпусов, пищеблок, бассейн, два здания для временного пребывания персонала, здание изолятора, прачечная, хозяйственный блок, а также иные вспомогательные сооружения.

Для маломобильных групп населения (МГН) обеспечивается беспрепятственная среда. Универсальные и доступные кабины санитарных узлов запроектированы на всех этажах. Для обеспечения доступа МГН в бассейн предусмотрен подъёмник.

Объект возводится в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительная готовность здания составляет более 92%. Работы планируется завершить летом.

Фото: аппарат вице-губернатора Николая Линченко