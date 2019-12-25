Петербурженка лишилась половины головы во время 4-дневной пьянки

Предположительно, женщина пострадала от укусов собаки.

В четверг, 10 сентября, в одной из квартир в Красносельском районе Петербурга нашли труп женщины, у которой не было половины головы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Помимо погибшей в помещении находился пьяный хозяин. Он рассказал, что четыре дня назад к нему в квартиру на улице Пограничника Гарькавого пришла некая по имени Валерия. Все это время они пили. Куда делась половина головы женщины, мужчина рассказать не смог, объяснив, что не помнит. Предположительно, его собутыльница пострадала от укусов собаки.

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Фото: pixabay.com