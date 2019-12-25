"Сотрудницы Пенсионного фонда" ограбили блокадницу, пока та была без сознания

Добычей мошенниц стали все накопления пенсионерки в размере 1 млн рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка-блокадница и рассказала, что стала жертвой мошенниц. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По словам потерпевшей, 8 сентября к ней в квартиру на улице Жени Егоровой пришли две женщины в медицинских масках и, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, сообщили о положенных ей дополнительных выплатах к пенсии.

Пока гости раскладывали бумаги, пенсионерке стало плохо, и она потеряла сознание. Когда женщина пришла в себя, то обнаружила, что незнакомок уже нет, а из дома пропали все ее накопления в размере 1 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция ведет розыск подозреваемых.

Ранее мы писали, что в Петербурге под суд пойдет пенсионерка, усыпившая и обокравшая знакомую.

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