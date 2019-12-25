В Петербурге под суд пойдет пенсионерка, усыпившая и обокравшая знакомую

Добычей злоумышленницы стала шуба и другое имущество потерпевшей на 63 тысячи рублей.

В Петербурге перед судом предстанет 61-летняя пенсионерка, которую обвиняют в разбое и оставлении в опасности. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по городу.

По версии следствия, 17 сентября женщина пришла в гости к своей знакомой, с которой годом ранее познакомилась в общественном транспорте. Обвиняемая ввела своей жертве сильнодействующий препарат, после чего та уснула. Далее злоумышленница похитила шубу потерпевшей и другое имущество. Общая сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

На следующий день потерпевшую в бессознательном состоянии обнаружил сын и вызвал скорую. Женщину увезли в больницу. По месту жительства подозреваемой нашли и изъяли лекарственные средства, обнаруженные в организме жертвы. Часть вещей пенсионерка успела сдать в ломбард.

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Фото: Piter.TV