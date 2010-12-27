Застройщики ООО "Цветение сливы" выиграли суд у Полтавченко и парламента Петербурга

Компания оспорила региональный закон о зеленых насаждениях.

Застройщики Петроградской стороны выиграли в суде у городского правительства и парламента и отстояли право вести работы на одном из участков. Об этом во вторник 8 мая сообщило ИА "REGNUM".

Застройщик элитного жилья общества с ограниченной ответственностью "Цветение сливы" выиграл судебное дело против парламента Петербурга. Компания оспорила региональный закон о зеленых насаждениях. По решению ЗакСа и Полтавченко участок, на котором идет строительство ЖК "One Trinity Place", получил статус зеленых насаждений общего пользования. Во время разбирательств девелопер заявил, что на сегодняшний день на участке возводят жилой комплекс. Суд встал на сторону застройщика.

Напомним, что власти Петербурга не в первый раз меняют статус земельных участков в Петроградском районе. Раньше с судебными исками против города выступали компании "Статус Эр" и "Балтийская жемчужина". Тогда суд также встал на сторону девелоперов.

Фото: сайт One Trinity Place.