Застройщики смогут подать отчетность за IV квартал 2019 года до 15 апреля

Срок был увеличен в связи с нерабочей неделей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев выпустил Указ о продлении застройщикам срока подачи отчетности за IV квартал 2019 года. Указ был создан в связи с тем, что неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей. Поэтому отчетность можно подавать включительно до 15 апреля. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Речь идет об отчетности "Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства".

Отчет за I квартал текущего года должен быть готов не позднее сроков, установленных пунктов 5 этого же Приказа.

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Фото: Piter.TV