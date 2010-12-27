В Кировском районе "Мультик" зарезал хозяина квартиры во время застолья

На Краснопутиловской улице нетрезвый гость убил хозяина квартиры.

В Кировском районе застолье закончилось убийством гостей. Инцидент произошел утром 14 декабря. На Краснопутиловской улице в доме номер 32 большая компания распивала спиртные напитки. В ходе веселья возник конфликт между хозяином и одним из приглашенных. Сообщается, что последний имел прозвище “Мультик”.

“Мультик” напал на оппонента. Мужчина ударил жертву ножом в живот, а затем убежал с места происшествия. Нетрезвые гости смогли вызвать пострадавшему “скорую помощь”, однако, к приезду медиков, петербуржец скончался.

Очевидцы событий рассказали, что практически не были знакомы с преступником. В настоящее время злоумышленник объявлен в розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело. Согласно полученным сведениям, обвиняемый плохо видит, а тело покрыто множеством татуировок. С места убийства он сбежал в черном пуховике и тапочках.