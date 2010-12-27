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Заслуженная артистка Валентина Строганова скончалась в 87 лет
Сегодня, 17:29
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mari_dolbish
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Заслуженная артистка Валентина Строганова скончалась в 87 лет

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Она играла в театре с 1950 года.

В Саратове умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова. Она скончалась накануне, 16 сентября, сообщается на сайте саратовского Театра юного зрителя.

Строганова умерла в возрасте 87 лет. Ее карьера длилась с 1950 года. Именно в том году она поступила в местный ТЮЗ.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы. Прощание с ней состоится в понедельник, 18 сентября, в 10:30. Церемония пройдет в здании ТЮЗа.

Валентина Александровна сыграла более ста ролей. Больше всего она известна по игре в театре, в том числе в спектаклях "Три сестры", "На дне", "Поздняя любовь". Также она снималась в фильме "Без права на пощаду" Леонида Полонского.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: актриса , валентина строганова , заслуженная артистка , саратов , тюз , умерла актриса
Категории: Культура Новости России Лента новостей

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