Защитников парка в Купчино послали на митинг в Удельный парк

Акцию хотели провести 22 мая.

Администрация города не дала разрешения жителям Купчино на митинг в защиту парка Интернационалистов. Об этом 11 мая сообщили организаторы акции в социальной сети "ВКонтакте" Петербуржцам предложили провести митинг на другом конце города.

Акцию хотели провести 22 мая в парке Интернационалистов. Однако в администрации Петербурга жителям Купчино для митинга выделили "единственную свободную площадку" в Удельном парке. Причиной отказа стало массово-культурного мероприятие в честь праздника перенесения мощней Николая Чудотворца.

Как отметили организаторы митинга, они не против православного праздника. Но активистов возмутило предложение администрации о проведении митинга на другом конце города – в Удельном парке.

Фото: "Защитим парк Интернационалистов!" / ВКонтакте.