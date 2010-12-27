В Петербурге мигрант-джентельмен заступился за пекаря и попал в суд

По факту в отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что в Петербурге осудят мигранта-джентельмена, который заступился за пекаря и попал в суд. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Фрунзенского района выяснила, что один из посетителей пекарни сделал грубое замечание девушке-пекарю. После за девушку вступился уроженец Таджикистана. В итоге между мужчинами произошла драка: обвиняемый ударил обидчика по лицу, а после наступил ему на ногу и сломал большеберцовую и малоберцовую кости.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы сообщали о том, что мигрант изнасиловал 16-летнюю девушку на юго-западе Петербурга.

Фото:pixabay