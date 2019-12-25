Зарубежные блогеры и журналисты увидят Петербург. Стало известно, за сколько

Заявки будут приниматься до 1 апреля.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга ищет подрядчика, который сможет организовать информационно-ознакомительные визиты в Петербург для журналистов и блогеров (фотографов) из зарубежных стран. Информацию опубликовали в единой информационной системе в сфере закупок.

Заявки будут приниматься до 1 апреля. Начальная (максимальная) сумма контракт составляет 12 111 588,33 рублей.

За эту сумму подрядчик должен обеспечить прием не менее 8 групп журналистов и блогеров из зарубежных стран с организацией проживания, питания, экскурсионного обслуживания, трансферов, подготовка пресс-релизов и пост-релизов.

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Фото: pixabay