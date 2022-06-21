Зарплату выше 100 тыс. рублей обещают 9% работодателей в Петербурге

Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались промышленные альпинисты.

Аналитики "Авито Работы" выяснили, что 9% работодателей обещают зарплату более 100 тыс. рублей. Показатели увеличились в 2,4 раза за год – на 142%.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались промышленные альпинисты – им предлагают в среднем 137,5 тыс. рублей в месяц. Агенты по недвижимости на втором месте: их заработок составляет 132,2 тыс. рублей. Дальнобойщики замыкают тройку лидеров с зарплатой в 122,8 тыс. рублей.

По данным "Авито Работы", врач – единственная специальность, входящая в топ-10 со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей, для которой важно обучение в вузе. Сотрудники сферы медицины зарабатывают 108,2 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что "в исследовании рассматриваются предложения о работе в частных клиниках", рассказали в пресс-службе "Авито Работы".

Напомним, что средняя зарплатах в Северной столице превысила отметку в 94 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV