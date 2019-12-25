Экс-командир атомной подлодки: "Если заразился один – заражены все"

Игорь Курдин рассказал, как на подлодках справляются с распространением коронавируса.

В море справиться с распространением коронавируса еще сложнее, чем на суше. Как телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил Игорь Курдин, в прошлом командир атомного подводного крейсера, изоляция на субмарине невозможна.

Игорь Курдин отметил, что ему даже страшно представить вспышку коронавируса на борту субмарины. При этом на подлодке есть изолятор, но находиться в нем могут максимум два человека. А всего на борту могут разместиться до 150 человек.

В случае вспышки вируса, выделить помещение для изоляции больных можно. Из десяти отсеков подлодки один можно использовать для зараженных, но такая изоляция подойдет только на 2-3 дня. Но так как вентиляция на подлодке общая, то вирус может перейти и в другие отсеки.

По словам Курдина, в крайних случаях, находясь далеко от родины, руководство подлодки может запросить помощь у иностранцев. При этом на данный момент подозрение на коронавирус уже есть на подлодках Франции и Германии, их суда возвращают на базы.

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Фото: Piter.TV