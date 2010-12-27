В Приморском районе начинается строительство госпиталя "Мать и дитя"

На строительство потребуется более 5 миллиардов рублей, работы завершат в третьем квартале 2020 года.

В Приморском районе, в пятницу, 7 сентября начнется строительство госпиталя "Мать и дитя". В честь этого будет заложена капсула с посланием будущему поколению. Об этом сообщают городские СМИ.

Клиника, располагающаяся на Лахтинском проспекте, 85 будет предоставлять услуги в сфере акушерства, гинекологии и репродуктологии. На церемонию закладки капсулы приедут полпред президента России в СЗФО Александр Беглов и зампредседатель Комитета по инвестициям Павел Борисенко.

По проекту, в госпитале расположится взрослый диагностический центр, женская консультация, детская поликлиника. Помимо этого, здесь же заработает высотехнологичный стационар на 178 коек. В центре смогут принимать около 2,5 тысяч родов в год, проводить более 1,2 тысяч ЭКО и принимать 350 тысяч пациентов.

На строительство потребуется более 5 миллиардов рублей, работы завершат в третьем квартале 2020 года.

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Фото: Piter.tv