Петербургские врачи привезут пациентов из Северной Осетии

Люди получат возможность пройти необходимое лечение на территории города на Неве.

Петербургские медики отправятся в Северную Осетию ради обмена опытом. Специалисты из города на неве проведут осмотр и отбор пациентов для участия в программе "Врачи Петербурга-Осетии". Данная инициатива реализуется под управлением Республики Алания в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

Организаторы отмечают, что клиенты будут отбираться по нескольким направлениям. Подходящие по критериям больные будут доставлены в больницы Института имени Павлова, расположенного в Санкт-Петербурге.

Напомним, что проект существует уже три года. За этот период врачи осмотрели 3,5 тысячи человек. Из них 1,3 тысячи стали участниками и направились в Северную столицу для лечения. Около 830 пациентов были прооперированы.

Фото: Piter.tv