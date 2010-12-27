Петербургские врачи привезут пациентов из Северной Осетии

Петербургские медики отправятся в Северную Осетию ради обмена опытом. Специалисты из города на неве проведут осмотр и отбор пациентов для участия в программе "Врачи Петербурга-Осетии". Данная инициатива реализуется под управлением Республики Алания в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.
Организаторы отмечают, что клиенты будут отбираться по нескольким направлениям. Подходящие по критериям больные будут доставлены в больницы Института имени Павлова, расположенного в Санкт-Петербурге.
Напомним, что проект существует уже три года. За этот период врачи осмотрели 3,5 тысячи человек. Из них 1,3 тысячи стали участниками и направились в Северную столицу для лечения. Около 830 пациентов были прооперированы.
Фото: Piter.tv