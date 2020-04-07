Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

На нем будут размещены только видео, не длиннее 10 минут.

В понедельник, 6 апреля, был запущен новый стриминговый сервис Quibi, который удобно смотреть на мобильных устройствах. Об этом пишет "Коммерсант".

По задумке создателей Джеффри Катценберг и Мег Уитмен, на Quibi можно размещать только короткометражные фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.

По мнению некоторых аналитиков, Катценберг и Уитмен выбрали не совсем удачное время для запуска платформы. Из-за карантина жители многих стран склонны смотреть длинные фильмы и сериалы. 10-минутные ролики подходят больше для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.

Подписка на Quibi стоит 4,99 долларов в месяц с рекламой или 7,99 долларов без нее. Также до конца апреля доступен 90-дневный пробный период. На момент запуска на сервисе было выложено около 50 фильмов или эпизодов сериалов. Создатели Quibi планируют добавлять около 25 серий ежедневно и за первый год выложить 8,5 тысяч эпизодов 175 сериалов.

Ранее были названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции.

Видео: quibi.com