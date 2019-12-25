В Петербурге имеется в наличии более 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

В городе работают 159 пунктов вакцинации.

Запас вакцины от коронавируса в Петербурге составляет 401 401 комплектов доз. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 20 августа, распространяемой пресс-службой Смольного.

За прошедшие сутки первично привито 5 891 человек, вторично вакцинировались 18 648 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 433 355 человек, из них 1 306 703 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Сейчас в городе работают 159 пунктов вакцинации, а также 43 мобильных пункта. На прошлой неделе открылся крупнейший пункт в ТРК "Галерея". Также в город поступили вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак" и "Спутник V".

Фото: pexels.com