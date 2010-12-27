В Петербурге в середине недели ожидается похолодание и снег

По данным синоптика, погоду в городе сегодня определит гребень с запада.

Утром 30 октября в Петербурге столбик термометра показал почти четыре градуса со знаком минус. Как отметил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в Северной столице температура существенно ниже климатической нормы.

По данным синоптика, погоду в городе сегодня определит гребень с запада. Он принесет облака и местами кратковременный снег, на дорогах возможна гололедица.

Холода добавит и северо-западный ветер скоростью 4-9 м/с.

Самая низкая температура в Петербурге 30 октября была зафиксирована в 1920 году, тогда столбик термометра опустился до -10 градусов, самым теплым этот день был в 1959 году – плюс 12 градусов.

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Фото: pixabay