Петербуржец отправится на 9 лет в колонию строго режима за нападения на цветочные салоны

Он выносил из магазинов суммы в пределах 10 тысяч рублей.

Петербургский суд отправил мужчину в тюрьму почти на десять лет за многочисленные ограбления цветочных магазинов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, в 2018 году в Международный женский день мужчина пришел в цветочный салон на улице Седова. Он стал угрожать продавцам ножом и требовать деньги. С собой он унес 4500 рублей. Аналогичное преступление он совершил на проспекте Большевиков 27 марта, прихватив 5500 рублей, в этот же день он наведался в магазин на Тельмана и забрал 4000 рублей, а также в салон на Народной (украл 10 000 рублей).

Суд Невского района приговорил цветочного вора к пяти годам лишения свободы. Ранее, 21 марта Приморский суд вынес приговор за такие же девять преступлений. В общей сложности, мужчина проведет в колонии строгого режима девять лет.

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