Росприроднадзор прокомментировал замор рыбы в прудах в Низино, питающих фонтаны Петергофа

Информацию также передали в СЗТУ Росрыболовства.

Росприроднадзор отреагировал на обращение жителей деревни Низино и Петергофа о заморе рыбы в прудах, питающих фонтаны Петергофа. Предположительно, замор рыбы произошёл из-за недостатка кислорода, рассказали в ведомстве.

Такие ситуации свойственны для небольших непроточных водных объектов в период, когда не произошло полного освобождения водоема ото льда. Росприроднадзор

В ведомстве уточнили, что сбросов промышленных стоков в водоёмы не было. Информацию также передали в СЗТУ Росрыболовства.

Фото: ВКонтакте/ Подслушано в Низино (Елена)