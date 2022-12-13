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Росприроднадзор прокомментировал замор рыбы в прудах в Низино, питающих фонтаны Петергофа
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Росприроднадзор прокомментировал замор рыбы в прудах в Низино, питающих фонтаны Петергофа

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Информацию также передали в СЗТУ Росрыболовства.

Росприроднадзор отреагировал на обращение жителей деревни Низино и Петергофа о заморе рыбы в прудах, питающих фонтаны Петергофа. Предположительно, замор рыбы произошёл из-за недостатка кислорода, рассказали в ведомстве.

Такие ситуации свойственны для небольших непроточных водных объектов в период, когда не произошло полного освобождения водоема ото льда. 

Росприроднадзор

В ведомстве уточнили, что сбросов промышленных стоков в водоёмы не было. Информацию также передали в СЗТУ Росрыболовства.

Фото: ВКонтакте/ Подслушано в Низино (Елена)

Теги: низино, росприроднадзор, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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