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Замки молодоженов с Трехмостья станут экспонатами музея "Мостотрест"
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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Замки молодоженов с Трехмостья станут экспонатами музея "Мостотрест"

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В музее"Мостотреста" сохранят снятые с Трехмостья замки влюбленных.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о возможности сохранения замков молодоженов в городском музее “Мостотрест”. Ранее они были сняты с мостов при реконструкции Трехмостья. Спикер отметил, что выбрасывать экземпляры не будут.
 
Отметим, что ремонтные работы обошлись администрации в 36 миллионов рублей. Пантелеймоновскому Мало-Конюшенному и Театральному мостам восстановили цвет, а декоративные элементы на металлических конструкциях покрыли позолотой.
 
Напомним, что архитектурный ансамбль Трехмостье открылся 10 декабря. Конструкция была на восстановлении с 14 июня 2017 года. Композиция соединяет Спасский, Первый Адмиралтейский и Казанские острова Центрального района Петербурга. Мосты располагаются вблизи от Конюшенного ведомства.
Теги: замок , мало-конюшенный мост , пантелеймоновский мост , театральный мост , трехмостье , центральный район
Категории: Новости СПб

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