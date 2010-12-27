Замки молодоженов с Трехмостья станут экспонатами музея "Мостотрест"

В музее"Мостотреста" сохранят снятые с Трехмостья замки влюбленных.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о возможности сохранения замков молодоженов в городском музее “Мостотрест”. Ранее они были сняты с мостов при реконструкции Трехмостья. Спикер отметил, что выбрасывать экземпляры не будут.

Отметим, что ремонтные работы обошлись администрации в 36 миллионов рублей. Пантелеймоновскому Мало-Конюшенному и Театральному мостам восстановили цвет, а декоративные элементы на металлических конструкциях покрыли позолотой.

Напомним, что архитектурный ансамбль Трехмостье открылся 10 декабря. Конструкция была на восстановлении с 14 июня 2017 года. Композиция соединяет Спасский, Первый Адмиралтейский и Казанские острова Центрального района Петербурга. Мосты располагаются вблизи от Конюшенного ведомства.