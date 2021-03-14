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Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках

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Следствие считает, что замглавы региона получал взятки за покровительство.

Заместителя главы правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года.

Золотарёва подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Накануне его задержали в аэропорту, чиновник пытался скрыться.

Следствие считает, что замглавы региона получал взятки за покровительство. Речь идёт о реализации ряда госконтрактов с 2017 года.

Ранее украинские пограничники задержали россиянина и белоруса.

Видео: СК России

Теги: взятки, ставрополье, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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