Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках

Заместителя главы правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года.
Золотарёва подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Накануне его задержали в аэропорту, чиновник пытался скрыться.
Следствие считает, что замглавы региона получал взятки за покровительство. Речь идёт о реализации ряда госконтрактов с 2017 года.
Ранее украинские пограничники задержали россиянина и белоруса.
Видео: СК России
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