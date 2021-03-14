Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках

Следствие считает, что замглавы региона получал взятки за покровительство.

Заместителя главы правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года.

Золотарёва подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Накануне его задержали в аэропорту, чиновник пытался скрыться.

Следствие считает, что замглавы региона получал взятки за покровительство. Речь идёт о реализации ряда госконтрактов с 2017 года.

Ранее украинские пограничники задержали россиянина и белоруса.

Видео: СК России