Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Заместителем главы МВД Шулика стал в 2017 году.

Замглавы МВД России Виталий Шулика в 2019 году оказался самым богатым силовиком. Это следует из его декларации о доходов.

За прошлый год он заработал 26,7 миллионов рублей. При этом в 2018 году Шулика задекларировал доход в четыре миллиона рублей.

Нового имущества у него не появилось — кроме двух земельных участков площадью примерно по 700 квадратных метров каждый, которые либо объединили либо разменяли на один участок размером в 1500 квадратных метров. Также в собственности силовика есть жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara, а также четыре земельных участка, общая площадь которых составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

Заместителем главы МВД Шулика стал в 2017 году. Он курирует сферу технического оснащения российской полиции и государственные закупки.

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