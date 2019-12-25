Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Замглавы МВД России Виталий Шулика в 2019 году оказался самым богатым силовиком. Это следует из его декларации о доходов.
За прошлый год он заработал 26,7 миллионов рублей. При этом в 2018 году Шулика задекларировал доход в четыре миллиона рублей.
Нового имущества у него не появилось — кроме двух земельных участков площадью примерно по 700 квадратных метров каждый, которые либо объединили либо разменяли на один участок размером в 1500 квадратных метров. Также в собственности силовика есть жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara, а также четыре земельных участка, общая площадь которых составляет 4,2 тысячи квадратных метров.
Заместителем главы МВД Шулика стал в 2017 году. Он курирует сферу технического оснащения российской полиции и государственные закупки.
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