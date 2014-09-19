Замглавы МВД Дагестана арестовали за взятки и превышение полномочий

Фигурант расследования заявил о своей невиновности.

Басманный районный суд города Москвы арестовал заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова за взятки и превышение должностных полномочий. Соответствующее заявление сделала судья в ходе заседания в инстанции. Она пояснила, что удовлетворяет ходатайство со стороны государственного обвинения. Суд позже рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова. Следственные органы полагают, что Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и взятку в один миллион рублей за принятие решения о распределении бюджетных средств материнского капитала.

Напомним, что криминальный эпизод с превышением должностных полномочий связан с бизнесменом по фамилии Фролов, которому, фигуранты расследования выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. Однако предприниматель "стал уклониться от взятых на себя обязательств", после чего Исмаилов и Абдулгапуров дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам для уголовного преследования Фролова якобы по "заявлениям подставных потерпевших". Руфат Исмаилов свою вину не признал.

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