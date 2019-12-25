Замглавы ГИБДД Ставрополья задержали в Москве по делу о коррупции

Представитель полиции работал при Алексее Сафонове.

Заместителя начальника ставропольского УГИБДД задержали в Москве по делу о коррупции. Такое заявление сделал в собственном Telegram-канале российский депутат Александр Хинштейн. Он уточнил, что речь идет об Александре Ткаченко.

Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова". Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте. пост члена Госдумы РФ

Напомним, что накануне Следственный комитет РФ задержал по подозрению во взяточничестве главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и шестерых его возможных подельников. Речь идет также о экс-начальнике отдела УГИБДД Александре Аржанухине, инспекторе Виталии Мельчикове и четверых гражданских. В их отношении ведется расследование по части 6 статьи 290 УК РФ. Предположительно, они получили взятку в особо крупном размере (около 19 млн рублей).

Ходорковского высмеяли за "цыганщину" и сходство с главой ГИБДД Ставрополья.

Фото: Telegram/Александр Хинштейн

