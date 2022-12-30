Замгенсека ООН Гриффитс посетит Афганистан в свете ограничений в отношении женщин

Рамиз Алакбаров рассказал о поездке коллеги на Ближний Восток.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетит Афганистан в свете ограничений в отношении женщин. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал заместитель главы миссии Всемирной организации по содействию в Афганистане и координатор по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров. Эксперт пояснил, что рабочий визит его коллеги запланирован на ближайшие несколько недель. Он будет обсуждать с местными властями вопрос запрета женщинам работать. Ранее чиновники отстранили женщин от участия в неправительственных организациях (НПО).

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам совершит визит в Афганистан <...>. Он состоится в ближайшие несколько недель. Рамиз Алакбаров, представитель ООН

Эксперт ООН полагают, что невозможно оказывать всеобъемлющую гуманитарную помощь "без участия женщин". В частности, речь идет о том, что порядка 70%"программ ООН в Афганистане связаны с НПО.

В ООН надеются, что вопрос работы женщин в Афганистане будет решен в январе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций