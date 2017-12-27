Замдиректор "Пятёрочки" получил срок за кражу колготок и коньяка

Мужчина воспользовался служебный положением и решил не платить за свои покупки.

29 января суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении замдиректора одной из "Пятерочек", расположенной в Калининском районе. Мужчина под покровом ночи вынес из магазина джентельменский набор, в который вошли пена для бритья, алкоголь и женские колготки.

По информации объединенной пресс-службы судов города инцидент произошел 9 июня 2017 года. Заместитель директора Николай Терещев дождался, когда его коллеги пойдут по домам, а потом пошел гулять по рядам с сумкой. Собираясь, по всей видимости, на важное событие, осужденный прихватил с собой одиннадцать пар колготок, пену для бритья, четыре бутылки коньяка и три бутылки настойки. На сладенькое взял медовухи.

Поскольку в этом время кассиров уже не было на рабочих местах, мужчина покинул помещение, оставив своему магазину ущерб в 2688 рублей.

Суд признал виновным сотрудника магазина "Пятерочка" ООО "Агроторг" в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Подсудимый полностью признал свою вину. Джентльмену назначили год условно.

Ранее Piter.tv рассказывал о пожилом петербуржце, который пытался подкупить охранников супермаркета пятитысячным билетом банка приколов. Мужчина с непроницаемым видом прошел мимо касс с ящиком коньяка, фруктами и шоколадом, а потом решил договориться с охранниками рваной бумажкой.