ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о реновации жилья

Обсуждение документа состоится не раньше середины ноября.

ЗакС Петербурга внес в ГосДуму РФ законопроект о начале реновации жилищного фонда по всей стране. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает реновацию не только отдельного многоквартирного дома, но и квартала, района, микрорайона. Также предлагается на месте жилых домов, которые попадут под проект реновации, возводить не только жилые комплексы, но и другие объекты.

Первое обсуждение документа может состояться не раньше 12-13 ноября.

Ранее ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2020 год.

Фото: Piter.TV