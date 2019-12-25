Закрытие путепровода в Каменногорске отменяется

Дорожный комитет не устроил предложенный вариант объезда.

Сотрудники комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области отозвали закрытие железнодорожного моста в Каменногорске, которое было запланировано на четверг, 17 сентября. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, О решении уведомили дирекцию Октябрьской железной дороги и городскую администрацию.

Теперь ответственным лицам предстоит продумать более удобный вариант транзитного проезда легкового транспорта жителей чем тот, что был предложен ранее. Комитет постановил, что предыдущий вариант недостаточно проработан.

Новое решение по проекту совместно примут местная администрация и дирекция ОЖД.

Только после выработки единой позиции по столь значимому для жителей Каменогорска и окрестных поселений вопроса, дорожный комитет Ленобласти со своей стороны будет принимать решение о введении временных ограничений движения транспорта. отметили представители ведомства

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Фото: lgt.ru