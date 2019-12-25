Выборгский судостроительный завод передал траулер "Баренцево море" передали Архангельскому флоту

Всего Выборгская верфь выпустит 4 аналогичных судна.

Во вторник, 8 сентября, траулер-процессор проекта КМТ01 "Баренцево море" был передан Архангельскому траловому флоту с Выборгского судостроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба Минпрома и торговли РФ .

Отметим, что траулер оценен, как наиболее крупный за последние 30 лет. Он был построен под класс Российского морского регистра судоходства. В общей сложности Выборгская верфь выпустит 4 судна, 2 из которых уже были спущены на воду.

Добавим, что все суда строятся в рамках программы инвестиционных квот.

Ранее мы рассказали о том, что лучшим работникам лесопромышленной отрасли Выборгского района вручили награды.

Фото: aoosk.ru