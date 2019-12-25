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Выборгский судостроительный завод передал траулер "Баренцево море" передали Архангельскому флоту
Сегодня, 19:47
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Выборгский судостроительный завод передал траулер "Баренцево море" передали Архангельскому флоту

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Всего Выборгская верфь выпустит 4 аналогичных судна.

Во вторник, 8 сентября, траулер-процессор проекта КМТ01 "Баренцево море" был передан Архангельскому траловому флоту с Выборгского судостроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба Минпрома и торговли РФ .

Отметим, что траулер оценен, как наиболее крупный за последние 30 лет. Он был построен под класс Российского морского регистра судоходства. В общей сложности Выборгская верфь выпустит 4 судна, 2 из которых уже были спущены на воду.

Добавим, что все суда строятся в рамках программы инвестиционных квот.

Ранее мы рассказали о том, что лучшим работникам лесопромышленной отрасли Выборгского района вручили награды.

Фото: aoosk.ru

Теги: выборг, ленинградская область, порт
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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