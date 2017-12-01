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В Петербурге в 2019 году заложат "Северный полюс"
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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В Петербурге в 2019 году заложат "Северный полюс"

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Специалисты начнут разработку платформы, которая позволит вести круглогодичные исследования в Северном Ледовитом океане.

В Петербурге в 2019 году пройдет закладка ледостойкой платформы "Северный полюс". Конструкция будет необходима для исследования Северного Ледовитого океана. Об этом рассказал глава Министерства природы России Сергей Донской.

По сведениям "РИА Новости", в настоящее время специалисты выполняют техническое задание. Проектирование начнется в течение месяца и завершится к концу года. Работами занимается организация "Адмиралтейские верфи".

По словам Донского, платформа уникальна своими возможностями. Она сможет находиться в автономном режиме в море до двух лет. Необходимости в продавливании льда ледоколом нет - станция сможет самостоятельно справляться с препятствиями на пути.

Фото: Pixabay.com

Теги: платформа , северный полюс
Категории: Новости СПб

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