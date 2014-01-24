Закир Гасанов рассказал, как ВС Азербайджана освобождали Шушу

Азербайджан отмечает День ВС.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов рассказал, как Вооруженные силы страны освобождали Шушу. Соответствующее интервью чиновник дал журналистам местного Real TV в честь Дня ВС республики. Он привел подробности операции в Нагорном Карабахе.

Министр отметил, что президент Ильхам Алиев дал поручение при планировании операции по освобождению города от оккупации учитывать тот факт, что Шуша является сердцем культуры Азербайджана. Этот фактор не позволил военным использовать силы артиллерии внутри самого населенного пункта. Силы Баку наносили удары только по войску противника, расположенному вокруг города.

Поскольку погода была облачной, в ходе Шушинской операции не было возможности использовать беспилотники, что также создавало сложности для проведения разведки. По самому городу и историческим объектам удары не наносились. Закир Гасанов, министр обороны Азербайджана

В Баку подчеркнули, что смогли добраться до Шуши необычным путем. Инженерные силы построили для этого дорогу, создав необходимую инфраструктуру прямо в горах. По мнению Гасанова, такой ход стал шоком для Еревана, так как Армения ожидала наступления на Шушу с другого направления, поэтому сосредоточила свои силы в другой локации.

Алиев заявил, что карабахский конфликт решен.

Видео: Facebook / REAL TV