ЗакС принял во втором чтении проект бюджета Петербурга с поправками губернатора

"За" поправки в проект бюджета проголосовали 37 депутатов.

На пленарном заседании ЗакСа во втором чтении приняли проект бюджета Петербурга с поправками Беглова и фракции "Единая Россия". "За" поправки в проект бюджета проголосовали 37 депутатов, против оказались лишь 4 человека.

Поправки увеличат доходы городской казны на 10 миллиардов рублей, а расходы на 26,3 млрд рублей.

В 2021 году доходы должны вырасти на 16 миллионов 803 тысячи рублей и составить 739 миллионов 56 тысяч рублей, в 2022 году - на 30 миллионов 757 тысяч и составить 794 миллиона 64 тысячи рублей.

Вячеслав Макаров провел короткий мастер-класс для мировых судей.

Фото: ВК/ Александр Беглов