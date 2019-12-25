ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил проведение ярмарок более трех дней

Также в законопроекте прописано сокращение срока подачи уведомления о проведении ярмарки с 15 до 5 дней.

ЗакС Петербург в первом чтении принял законопроект об изменении порядка проведения ярмарок.

Согласно законопроекту, предлагается разрешить организацию ярмарок не только по нерабочим и праздничным дням, но и в день до него. Сейчас действует ограничение – ярмарки нельзя устраивать более трех дней в неделю. Также в законопроекте прописано сокращение срока подачи уведомления о проведении ярмарки с 15 до 5 дней.

Председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа Ирина Иванова отметила, что на практике ярмарки и идут два дня, но организаторам так же необходим день на подготовку.

Фото: Piter.tv