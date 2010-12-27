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ЗакС внесет поправки в городской закон для большей свободы депутатов
Сегодня, 13:44
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Shdaria
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ЗакС внесет поправки в городской закон для большей свободы депутатов

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Законодательное собрание Петербурга изменит закон об исключительных полномочиях госпредприятий.

В петербургском Законодательном собрании намерены внести поправки в статью закона об исключительных полномочиях государственных предприятий. Комитет по законодательству городского парламента поддержал этот проект сегодня, 23 марта. Напомним, что ранее верховный суд обязал ЗакС отменить норму.

По новым нормам, госпредприятия Петербурга будут владеть исключительными полномочиями оказывать услуги по обеспечению деятельности органов власти. В связи с этим, парламентарии не потеряют возможность заключать контракты без аукциона по транспортному обслуживанию депутатов и чиновников. Кроме того, они дадут возможность проводить конкурсы на обслуживание дорог, информационной безопасности органов власти, праздничное оформление, а также погребение умерших, не имеющих близких.

 

Теги: городской закон , депутаты , закс спб , новости петербург , новости спб , парламентарий , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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