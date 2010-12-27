ЗакС отказался от идеи превратить Невский и Дворцовую площадь в площадки для митингов

Законопроект партии "Яблоко" не получил одобрения в городском парламенте.

Только 10 депутатов петербургского ЗакСа поддержали законопроект об отмене запрета на организацию митингов в центре Санкт-Петербурга. Ранее "Яблоко" разработало документ, в котором говорилось о необходимости исключить Исаакиевскую площадь, Дворцовую площадь и Невский проспект из мест, запрещенных для любой массовых протестных акций. Лидеры партии посчитали, что сам факт такого запрета противоречит Конституции РФ, обеспечивающей гражданам право собраний и демонстраций.

Налицо применение двойных стандартов: несмотря на запрет проводить шествия, на Невском проспекте при поддержке петербургских властей ежегодно проходит крестный ход, а на Дворцовой площади каждое Первое мая можно наблюдать митинг "Единой России" с участием первых лиц города. Борис Вишневский, автор законопроекта

Закон поддержали депутаты от КПРФ, Партии Роста и Справедливой России. Однако "Единая Россия" в связке с ЛДПР отклонила документ. Это значит, что в ближайшее время три локации в центре города не станут доступными для протестных акций.

Фото: Piter.TV