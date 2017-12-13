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ЗакС планирует ужесточить регистрацию мигрантов‍
Сегодня, 12:21
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Shdaria
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ЗакС планирует ужесточить регистрацию мигрантов‍

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В Петербурге рассмотрят законопроект, который требует более сложной процедуры регистрации мигрантов.

Законадательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, который может усложнить процедуру регистрации мигрантов. Этот законопроект уже изучили в комитете по законодательству парламента. Инициатором выступил депутат Денис Четырбок. Отмечается, что в разработке законопроекта участвовали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно документу, мигрант должен будет вставать на учёт исключительно по адресу жилого помещения или по адресу в гостинице, пансионате. Кроме этого учитываться будет и норма площади жилища на одного человека. 

Сейчас идёт активная работа по фиктивным регистрациям мигрантов. Возбуждаются и уголовные дела по незаконной постановке на учёт, в том числе массовой по адресам юридических лиц. Кроме того, перед чемпионатом мира мы проводим проверки, и люди регистрируют хостелы только для такой незаконной регистрации. Например, был выявлен один предприниматель, который зарегистрировал в хостел на 8 комнат 900 человек.

Ольга Зубрилова, начальник правового управления по вопросам миграции УФМС Петербурга 


Стоит отметить, что за фиктивную постановку на учёт будет ужесточена уголовная ответственность, которая включает в себя наказание от 3 до 5 лет заключения под арест. Также у руководителей учебных заведений и работодателей будет новая обязанность -  контролировать пребывание иностранных граждан, с которыми они сотрудничают. Если ВУЗ не готовы предоставить общежитие, служащие должны будут сообщить о месте проживания иностранных студентов и сотрудников в органы миграционного учета.

 

 

Теги: закс , мигрант , новости общества , новости спб , регистрация для мигранта
Категории: Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня 14:39

    Ещё налог надо ввести. Минимум по 500$ в месяц за КАЖДОГО гастарбайтера. На взятки различным "крышам" они не меньше платят.

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    Сегодня 13:13

    иду мимо народного..не могу понять-все вокруг опустело...оказалось омон заехал..так сколько у нас на самом деле этих нелегальных беженцев..в квартире по соседству живут 7 квартиру купил один из них у нас тсж счетчики естественно они ставить не хотят....вопрос к нашим законотворцам ПОЧЕМУ ВЫ обязали меня платить за них по общедомовому счетчику.

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