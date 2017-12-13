ЗакС планирует ужесточить регистрацию мигрантов‍

В Петербурге рассмотрят законопроект, который требует более сложной процедуры регистрации мигрантов.

Законадательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, который может усложнить процедуру регистрации мигрантов. Этот законопроект уже изучили в комитете по законодательству парламента. Инициатором выступил депутат Денис Четырбок. Отмечается, что в разработке законопроекта участвовали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно документу, мигрант должен будет вставать на учёт исключительно по адресу жилого помещения или по адресу в гостинице, пансионате. Кроме этого учитываться будет и норма площади жилища на одного человека.

Сейчас идёт активная работа по фиктивным регистрациям мигрантов. Возбуждаются и уголовные дела по незаконной постановке на учёт, в том числе массовой по адресам юридических лиц. Кроме того, перед чемпионатом мира мы проводим проверки, и люди регистрируют хостелы только для такой незаконной регистрации. Например, был выявлен один предприниматель, который зарегистрировал в хостел на 8 комнат 900 человек. Ольга Зубрилова, начальник правового управления по вопросам миграции УФМС Петербурга



Стоит отметить, что за фиктивную постановку на учёт будет ужесточена уголовная ответственность, которая включает в себя наказание от 3 до 5 лет заключения под арест. Также у руководителей учебных заведений и работодателей будет новая обязанность - контролировать пребывание иностранных граждан, с которыми они сотрудничают. Если ВУЗ не готовы предоставить общежитие, служащие должны будут сообщить о месте проживания иностранных студентов и сотрудников в органы миграционного учета.