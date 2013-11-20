В ЗакСе Петербурга создадут рабочую группу, которая усовершенствует закон об иноагентах

Рабочую группу может возглавить зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина.

В Законодательном собрании Петербурга создадут рабочую группу, которая усовершенствует закон об иноагентах, в частности, речь идет о СМИ. Об этом 28 октября на встрече с главными редакторами петербургских СМИ заявил спикер городского парламента Александр Бельский. Рабочую группу может возглавить зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина.

В целом соглашусь, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Напомним, за последний месяц в реестр СМИ-иноагентов попали: информационное агентство "Росбалт" и интернет-издание Republic, двое петербургских журналистов, главный редактор и издатель "Медиазоны", а также еще ряд журналистов и правозащитников.

Фото: assembly.spb.ru