Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов "Росбалт" и Republic

Информация появилась на сайте ведомства 15 октября.

В пятницу, 15 октября, внес новые имена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В этот список вошли ООО "Москоу диджитал медиа" (юрлицо интернет-издания Republic) и ООО АО "РС-Балт" (юрлицо информационного агентства "Росбалт"). Информация появилась на сайте ведомства.

В последнее время Минюст основательно взялся за СМИ и журналистов. На прошлой неделе в реестр СМИ-иноагентов внесли двоих петербургских журналистов. В конце сентября в реестр вошли издатель и главный редактор "Медиазоны"

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