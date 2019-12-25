ЗакС Петербурга предложил вернуть в школы обязательную начальную военную подготовку

По словам Бельского, в школах предлагается уделить больше внимания гимнастике, кроссу, рукопашному бою, полосе препятствий.

В российских школах могут возродить начальную военную подготовку. С таким предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился председатель ЗакСа Александр Бельский. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Бельского, в школах предлагается уделить больше внимания гимнастике, кроссу, рукопашному бою, полосе препятствий. Также по его мнению, важно знакомить детей с видами вооружения, научить оказывать первую медицинскую помощь.

Председатель ЗакСа отметил, что его подписчики с ностальгией вспоминают время, когда такое обучение было обязательным.

Фото: pxhere.com