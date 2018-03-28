Займы на 800 млн рублей выделят семи предприятиям из Петербурга

Так, ООО "Пушкинский машиностроительный завод" получит 318,24 млн рублей.

Семи предприятиям из Петербурга выделит 796 млн 246 тысяч рублей наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга. Об этом 22 ноября в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Так, ООО "Пушкинский машиностроительный завод" получит 318,24 млн рублей. Их направят на обновление оборудования. АО "Завод Кировэнергомаш" получит 221,02 млн рублей. Также средства получат такие компании, как ООО "Фармакор-Продакшн" (105,9 млн рублей), ООО "Русэлпром-ЛЭЗ" (61,736 млн рублей) ЗАО "СПБ образцоваятипография" (35,5 млн рублей), ООО "Фирма Изотерм" (30,16 млн рублей) и ООО "Рунит" (23, 69 млн рублей).

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга оказывает поддержку предприятиям города по 14 программам финансирования. На данный момент общая сумма одобренных займов составляет более 6,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv