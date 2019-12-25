Петербуржцу дали 12 суток за нарисованную белую и розовую свастику

Первый "рисунок" появился 18 мая у дома №1 по Моховой улице, второй – 31 мая на Дворцовой набережной.

В Петербурге Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении молодого человека, который в мае дважды нарисовал символ, схожий с нацистской свастикой, на рекламном щите и на окне здания в историческом центре города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Первый "рисунок" появился 18 мая у дома №1 по Моховой улице. Злоумышленник нарисовал розовую свастику на рекламном щите. Уже 31 мая белая свастика появилась на окне первого этажа дома 6 по Дворцовой набережной.

На суд обвиняемый признал свою вину, а также пояснил, что всего лишь хотел показать людям свое творчество. По словам молодого человека, четыре года назад он ушел из дома, нигде не работает, с родными не общается, ночует, где придется.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на 12 суток: по шесть за каждый рисунок.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о правилах показа нацистской символики.

Фото: Piter.TV